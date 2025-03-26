Honda Civic’te Büyük Fiyat İndirimi

HONDANIN İKONİK MODELLERİNDEN BİRİ: CİVİC

C Sedan sınıfında en fazla tercih edilen araçların başında hiç kuşkusuz Honda Civic yer alıyor. Türkiye pazarında büyük bir yer edinen Honda Civic, bu segmentte ikonik bir konumda duruyor. Ancak bu ikonik aracın fiyatları son dönemlerde oldukça artış göstermiş durumda. Bu nedenle bayiye gidip sıfır bir Honda Civic almak şu an pek de kolay görünmüyor. Nitekim, son yıllarda Civic satışlarındaki azalma, bu fiyat artışlarıyla doğrudan ilişkili.

KREDİ SEÇENEKLERİNİN ARTIRILMASI

Tam da bu noktada Japon üretici, kredi seçeneklerini artırma yoluna gitmeye başladı. Finansman alanındaki desteklerin artması, Honda Civic’in satışlarını olumlu yönde etkileyebiliyor. Bu konuda daha fazla bilgi almak için bir Honda bayisine başvurmanız daha sağlıklı olabilir. Bunun yanı sıra güncel fiyat listesindeki detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.