Honda P7 Türkiye’ye Gelebilir

JAPON OTOMOTİV DEVİ HİBRİT TEKNOLOJİSİ İLE PÜSKÜRTMEYE HAZIRLANIYOR

Japon otomotiv devi Honda, yeni elektrikli otomobili Honda P7’yi sadece Çin pazarında satışa sunmayacak. Araç hakkında dolaşan söylentilere göre, Türkiye pazarına da giriş yapması mümkün. Honda, elektrikli otomobil sektöründe etkisini artırarak sürdürüyor. S7 isimli çok satan modelinin ardından, dikkat çekici özelliklerle donatılmış P7’yi tanıtarak yeni bir adım atmış durumda.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ARTAN İLGİ

Hali hazırda Türkiye’de elektrikli otomobil satışı yapmayan Honda, ülkemizde elektrikli araçlara olan ilginin gün geçtikçe arttığını gözlemliyor. Bu durum, markayı yeni otomobilini Türkiye pazarına sunmaya yönlendirebiliyor. P7’nin, Çin pazarındaki satışları gibi, Türkiye pazarında da oldukça popüler olabileceği tahmin ediliyor. Honda P7, ilk çıktığı yer olan Çin’de olduğu gibi, ülkemizde de büyük bir etki yaratma potansiyeline sahip gibi görünüyor.