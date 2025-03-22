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Hong Kong Uçağı Acil İniş Yaptı

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ACİL İNİŞ VE YANGIN OLAYI

Çin’in Hangzhou kentinden Hong Kong’a giden Hong Kong Airlines’a ait uçak, geçtiğimiz perşembe günü kabininde meydana gelen yangın nedeniyle Fuzhou’ya acil iniş yaptı. Yangın, mürettebatın hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Hava yolu şirketi, Hong Kong Airlines ‘HX115’ sefer sayılı uçağın, üst rafında çıkan yangın sebebiyle Fuzhou Changle Uluslararası Havalimanı’na güvenli şekilde yönlendirildiğini ve iniş yaptığını duyurdu. Yangının başarıyla söndürüldüğü vurgulandı.

YOLCULAR GÜVENDE

Hong Kong televizyonu tarafından yayımlanan görüntülerde, yolcular ve kabin görevlilerinin yangını söndürme amacıyla su şişeleri kullandıkları gözlemleniyor. Hava yolu yetkilileri, uçaktaki toplam 168 yolcunun herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti. Ayrıca, hazırlanan ön raporda yangının, yolculardan birinin çantasındaki taşınabilir şarj aletinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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