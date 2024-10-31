“Honor Magic 7’nin Dikkat Çeken Özellikleri”

MAGIC 7 SERİSİ TANITILDI

Honor, Ocak ayında tanıttığı Magic 6 serisini geride bırakarak, Magic 7 serisini piyasaya sürüyor. Magic 7, 6,78 inç düz OLED ekran sunarken, Magic 7 Pro, 6,8 inç dörtlü kavisli OLED ekran ile geliyor. Her iki modelde de 1-120Hz LTPO değişken yenileme hızı desteği mevcut ve 5000 nitlik tepe HDR parlaklığı ile dikkat çekiyor. Bu ekranlar, zararlı mavi ışık maruziyetini azaltan Honor’un yapay zeka tabanlı Oasis Eye-Care teknolojisini içeriyor ve TÜV Rheinland sertifikaları ile göz konforunu artırıyor.

GÜÇLÜ İŞLEMCİ PERFORMANSI

Her iki model; ikinci nesil 3nm üretim süreciyle üretilen Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 4.32GHz hızında iki ana çekirdek ve 3.53GHz hızında altı performans çekirdeğinden oluşan sekiz çekirdekli bir mimariye sahip. Oyun performansında %40 artış sunan Adreno 830 grafik birimine sahip olan bu telefonlar, yoğun oyunlarda sıcaklığın 44,8°C’nin altında kalmasını sağlayan Honor’un ultra geniş sıvı soğutma sistemi ile donatılmış. Magic 7 serisi, Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 işletim sistemi ile çalışıyor ve gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip.

GELİŞMİŞ KAMERA KURULUMU

Honor Magic 7’nin kamera dizilimi; 50 MP Ultra Dinamik Eagle Eye ana sensör, 50 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırma ile OIS desteğine sahip 50 MP telefoto sensörle tamamlanıyor. Magic 7 Pro, 50 MP değişken diyafram açıklığına sahip ana kamerayı ve 200 MP periskop telefoto lensiyle daha ileri bir kamera deneyimi sunuyor. Her iki model de yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri ile donatılmış ve kullanıcıların fotoğraf kalitesini artırmalarına olanak tanıyor.

UZUN SÜRE DAYANAN PIL TEKNOLOJISI

Magic 7’de 5650mAh, Magic 7 Pro’da ise 5850mAh kapasiteli pil bulunuyor. Her iki model 100W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz şarjı destekliyor. Honor’un E2 çipi ile birleşen üçüncü nesil Qinghai Lake pil teknolojisi, pil sağlığını iyileştiriyor ve ömrünü uzatıyor. Ayrıca, her iki modelin 3D ultrasonik parmak izi sensörü ve 3D yüz tanıma özellikleri sayesinde güvenlik sağlanıyor.

DAYANIKLI VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Her iki model de IP68 ve IP69 derecelerine sahip su ve toza dayanıklılık sunuyor. 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve DTS Ultra teknolojilerini destekleyen cihazlar; Honor Magic 7, Beidou uydu mesajlaşmasını, Magic 7 Pro ise Tiantong uydu iletişimini sunuyor. Bu özellikler, kullanıcıların çeşitli ortamlarda bağlantıda kalmalarını sağlıyor.