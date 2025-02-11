Honor Telefonlarda DeepSeek Dönemi Başlıyor

YAPAY ZEKANIN YÜKSELİŞİ

Yapay zeka, teknoloji dünyasında dikkat çeken alanlardan biri haline geliyor. Herkes, kendi cihazlarında yapay zeka destekli asistanlar kullanıyor ve bu asistanlar gün geçtikçe daha akıllı hale geliyor. DeepSeek, bu alanda yeni bir oyuncu olarak öne çıkıyor ve şu anda birkaç akıllı telefon üreticisi tarafından tercih edilen bir teknoloji oldu. Huawei, DeepSeek’in bulut servislerine entegrasyonunu daha önce duyurmuştu. Şimdi ise Honor, Çin’deki kullanıcıları için YOYO akıllı asistanında DeepSeek entegrasyonunu getireceğini açıkladı. Bunun yanı sıra Oppo’nun yaklaşan Find N5 modelinin de bu entegrasyonu içereceği belirtiliyor.

HONOR KULLANICILARI İÇİN DEEPSEEK ENTEGRASYONU

Honor akıllı telefon kullanıcıları, MagicOS 8.0 ve üzeri sürümlere sahip cihazlarda YOYO asistanlarını DeepSeek-R1 modeline yükseltebilecek. Kullanıcıların YOYO sürümünün 80.0.1.503 veya daha üst bir versiyon olması gerekiyor. YOYO’yu aktive ettikten sonra, akıllı telefonların alt kısmından yukarıya doğru kaydırarak “YZ ajanı” bölümüne girmeleri ve DeepSeek-R1’i seçmeleri yeterli. Honor, DeepSeek modelinin asistanın yeteneklerini derin düşünme, akıllı etkileşim ve kişiselleştirilmiş hizmetlerle güçlendireceğini duyuruyor. Bu entegrasyon, Honor kullanıcılarının günlük yaşamlarında daha verimli ve kişiye özel bir deneyim sunmayı amaçlıyor.