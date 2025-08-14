Horasan’da Otobüs Traktörle Çarpıştı

OTOBÜS VE TRAKTÖR ÇARPIŞTI

Henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 34 PV 8658 plakalı yolcu otobüsü ile 36 SD 578 plakalı traktör, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

KAZA SONRASI OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri gönderildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ SÜRDÜYOR

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlatarak olayın nedenlerini araştırıyor.