Hortum, Seralarda Hasara Neden Oldu

HORTUMUN GETİRDİĞİ DEHŞET

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen hortum, kısa bir sürede yerleşim alanlarını bir savaş alanına dönüştürdü. Gazi Mahallesi ile Beyobası Mahallesi’ne zarar veren bu şiddetli doğa olayı, birçok evin çatısını uçurdu ve seraları yerle bir etti. Fırtınanın gücüyle savrulan malzemeler çevrede büyük hasara yol açtı.

KORKU DOLU ANLAR VE GÖRÜNTÜLER

Hortumun oluşturduğu endişe ve panik anları, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Uçan çatıların ve yıkılan yapıların görüntüleri sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Şiddetli rüzgâr, birçok ağacın devrilmesine ve bazı yolların geçici olarak kapanmasına sebep oldu. Olay sonrası hemen bölgeye sevk edilen AFAD ve belediye ekipleri, hasar tespit çalışmaları gerçekleştirmeye başladı. Yetkililer, can kaybı olmadığını belirterek, vatandaşları meteorolojik uyarılara karşı dikkatli olmaya davet etti.

HORTUMUN ETKİLERİ ANLATILIYOR

Hortuma yakalanan Mahmut Çandıroğlu, yaşadığı korkunç anları şu şekilde ifade etti: “Bitkilere gübre veriyordum. Her şey sadece 5 dakikada oldu. Deniz tarafından aniden gelen fırtına, evlerin çatılarını uçurdu. Benim evin camları patladı, çatı yok oldu. Seralara ait cam mekanlar tamamen yerle bir oldu. Çocukları kucağıma aldım, ev sallanmaya başladı. Çok korktuk.”

ZARARIN BOYUTU İNCELECEK

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, afetin boyutunu şu sözlerle özetledi: “Hortumun etkili olduğu hat boyunca, yaklaşık 1 kilometrelik alanda seralar ve cam yapılar ciddi şekilde hasar gördü. Şu an net bir rakam veremiyoruz ancak zararın boyutunu ilgili kurumlarla birlikte yarın detaylı olarak tespit edeceğiz.” Ayrıca, yetkililer, bölgedeki vatandaşlara hava durumunu dikkatlice takip etmeleri ve olası olumsuzluklara karşı her zaman hazırlıklı kalmaları gerektiğini hatırlattı. Ekiplerin, afetin izlerini silmek için bölgede aralıksız çalışmaları devam ediyor.