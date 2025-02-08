Hrant Dink Davasında 9 Müebbet Kararı

HİZMETTE OLDUĞU DİLE GETİRİLDİ

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi ile ilgili olarak kamu görevlilerinin yargılandığı davada, Yargıtay’ın 15 sanık hakkında verdiği bozma kararının ardından duruşma yeniden yapıldı. Duruşma sonunda mahkeme, önemli bir karar aldı.

CEZA AĞIRLAŞTIRILDI

Mahkeme, 9 sanığa müebbet hapis cezası verirken, 3 sanığın tutuklanmasına karar verdi. Bu karar, davanın seyrini değiştirecek nitelikte bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Dink’in ölümüne ilişkin devam eden süreçte, adaletin sağlanması adına atılan bu adımlar dikkat çekiyor.