HSBC, TCMB’den Faiz İndirimi Beklemiyor

TÜRKİYE’DE ENFLASYON HIZLA DEĞİŞİYOR

HSBC Global Research, “Türkiye’de Ekim ayı TÜFE’si, Enflasyonu etkileyen faktörler yavaşça değişiyor ancak momentum halen yüksek” başlıklı raporunda TÜİK’in enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Kurum, enflasyon oranında işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüzde 7 ve işlenmiş gıda fiyatlarındaki yüzde 2,2 artışların en belirgin yukarı yönlü etki yarattığını hatırlattı. Ek olarak, giyecek fiyatlarındaki hızlı artışın da çekirdek enflasyonda artış ivmesini hızlandırdığı vurgulandı.

HSBC, hizmet sektörü enflasyonundaki ılımlılaşmaya da dikkat çekti. Eylül ayında yüzde 4,2 olan hizmet sektörü fiyat artışının, Ekim ayında yüzde 3,5 seviyesine düştüğü belirtildi. Kurum, bu gelişmeler ışığında “TCMB’nin bu arka plan göz önüne alındığında faizlerde bir indirim sürecini 2025’ten önce başlatmasını beklemiyoruz” açıklamasında bulundu.

HSBC, 8 Kasım tarihinde yayınlanacak enflasyon raporunda TCMB’nin 2024 sonu için yüzde 38 ve 2025 sonu için yüzde 14 seviyesindeki enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize etmesini bekliyor. Ayrıca, kurum, bu yıl için kendi enflasyon beklentisini yüzde 44,5 ve gelecek yıl için yüzde 27,6 seviyesinde sabit tuttuğunu açıkladı. Kaynak: Bloomberght.com