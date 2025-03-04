HSK Kararları Resmi Gazete’de Açıklandı

HSK’DAN KİTLESEL YETKİ ARTIRIMI DUYURUSU

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıdaki hakim, cumhuriyet başsavcıları ve savcıların terfi süreçlerine dair önemli kararları kamuoyuna duyurdu. Resmi Gazete’de yer alan listeler, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi olan kişileri kapsıyor. HSK, listesinde adını göremeyenler için de bir açıklama yaptı.

İTİRAZ HAKKI KULLANILABİLİR

Yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde yapacakları yazılı başvuruyla itirazda bulunma imkanı sunan HSK, bu sayede sürelerini doldurmasına rağmen listeye giremeyen yargı mensuplarının da haklarını koruyor. Kararlar, çeşitlilik gösteren görev sürelerini tamamlayan yargı mensuplarını içeriyor. Ayrıca, 2024 Aralık dönemi sona erene kadar terfi almaya hak kazanan adli ve idari yargı mensuplarının isimleri farklı bir listede klavuzluk ediyor.