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HSK Kararları Resmi Gazete’de Yayımlandı

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YARGI GÖREVLİLERİNİN YÜKSELMESİNE DAİR KRİTİK KARARLAR

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), adli ve idari yargıda görev yapan hakimler, cumhuriyet başsavcıları ile savcıların görevde yükselmeleri hakkında önemli kararlar açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan listelerde, 31 Aralık 2024 itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi olan isimler yer alıyor.

İTİRAZ HAKKI VE BAŞVURU SÜRECİ

Eğer listede adınız yoksa endişelenmeyin. HSK, süreleri dolmasına rağmen listeye giremeyenler için itiraz hakkı tanıyor. Yayım tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuruyla itirazınızı yapabilirsiniz. Açıklanan kararlar, çeşitli görev sürelerini tamamlayarak yükselmeye hak kazanan yargı mensuplarını kapsıyor. Ayrıca, 2024 Aralık dönemi sonuna kadar yükselebilecek adli ve idari yargı mensuplarının isimleri de ayrı bir listede yayımlandı.

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