Hsk Kararnamesi Açıklandı, 24 İlde Değişim

HAKİM VE SAVCILAR KURULU 2025 YILI ANA KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Hakim ve Savcılar Kurulu, 2025 yılına ait Ana Kararnamesini yayınladı. Bu kapsamda, adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 hakim ve savcının görev yerleri değişti. Böylelikle toplamda 4 bin 36 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. Ayrıca, 24 ilin başsavcısı da değişim yaşadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını belirterek, hakim ve savcılara yeni görevlerinde başarı diledi.

BAKAN TUNÇ: “BAŞARILAR DİLİYORUM”

Bakan Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yaptı. Yapmış olduğu açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: “HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”