Huawei Cloud, Gartner’da Lider Şirket

GARTNER RAPORUNDA HUAWEI CLOUD UNDA LİDERLİK

6 Ağustos’ta açıklanan Gartner raporu, Huawei Cloud’u konteyner yönetimi alanında vizyonu ve uygulama yeterliliğiyle dikkat çeken lider firmalar arasında konumlandırdı. CCE Turbo, CCE Autopilot, Cloud Container Instance (CCI) ve Ubiquitous Cloud Native Service (UCS) gibi öne çıkan ürünleriyle Huawei Cloud, farklı sektörlerde ölçeklenebilir, güvenilir ve esnek altyapılar sağlıyor. Huawei Cloud; internetten finansa, üretimden enerjiye kadar çok çeşitli alanlarda dijital dönüşümü hızlandıran çözümleriyle global pazarda sağlam bir pozisyona yerleşiyor. Gartner’ın değerlendirmesi, Huawei Cloud’un teknoloji sektöründeki sürekli büyümesini ve uluslararası etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

SEKTÖREL BAŞARILAR VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Huawei Cloud’un çözümleri, dünya genelinde pek çok sektörde önemli projelerde tercih ediliyor. Orta Doğu ve Orta Asya’da faaliyet gösteren Starzplay, Huawei Cloud CCI ile sunucusuz mimariye geçerek 2024 Kriket Dünya Kupası sırasında milyonlarca izleyiciye sorunsuz erişim sağladı ve kaynak maliyetlerini %20 azalttı. Singapur merkezli lojistik firması Ninja Van, Huawei Cloud CCE ile hizmetlerini tamamen konteyner tabanlı hale getirerek yoğun dönemlerde bile kesintisiz hizmet sunarken, sipariş işleme hızını %40 artırdı. Şili’nin önde gelen enerji şirketlerinden Chilquinta Energía, CCE Turbo aracılığıyla veri platformunun performansını %90 oranında artırarak daha akıllı ve otomatik operasyonlara geçiş yaptı. Nijerya’nın lider e-ticaret platformu Konga, esnek bulut altyapısıyla milyonlarca aktif kullanıcısına kesintisiz bir alışveriş deneyimi sundu. Çin merkezli görsel içerik platformu Meitu ise CCE ve Ascend hizmetlerini kullanarak yüz milyonlarca kullanıcısına anlık içerik paylaşım imkanı sağladı.

YAPAY ZEKÂ ENTEGRASYONU VE GELECEK HEDEFLERİ

Huawei Cloud, yapay zekâ entegrasyonuyla “Cloud Native 2.0” yaklaşımını geliştiriyor ve bulut altyapısında verimliliği artırıyor. CCE AI kümeleri, yapay zekâ uygulamalarının eğitim ve çıkarım süreçlerini hızlandırırken; “CCE Doer” teknolojisi, 200’den fazla kritik senaryoda %80’in üzerinde doğru kök neden tespiti sağlayarak otomatik ve akıllı yönetim sunuyor. CCE Autopilot ve CCI gibi sunucusuz çözümler, işletmelere uygulama geliştirme odaklanmasına imkân tanıyor ve yoğun trafik artışlarında %40’a varan maliyet avantajı getiriyor. Huawei Cloud, ilerleyen dönemde global iş ortaklarıyla yerel bulut tabanlı teknolojilerde yenilikleri artırmayı ve daha kapsayıcı, erişilebilir, dayanıklı dijital çözümler sunarak sektörün gelişimine katkıda bulunmayı planlıyor.