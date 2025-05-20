Huawei, İlk Katlanabilir Bilgisayarını Tanıttı

TEKNOLOJİ DEVİ HUAWEI YENİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYARINI TANITTI

Huawei, katlanabilir dizüstü bilgisayar kategorisine iddialı bir adım atarak, ilk modeli MateBook Fold Ultimate Design’ı tanıttı. Bu yeni cihaz, 18 inçlik büyük katlanabilir ekranıyla birlikte, Huawei tarafından PC için geliştirilen HarmonyOS’un ilk sürümünü ve firmanın kendi tasarladığı bir çipi barındırıyor.

ETKİLEYİCİ EKRAN VE TASARIM DETAYLARI

Huawei MateBook Fold Ultimate Design, 4:3 görüntü oranına sahip, 3.3K çözünürlük sunan 18 inçlik bir ekran ile geliyor. Katlandığında 13 inçlik kompakt bir cihaza dönüşen cihaz, çift katmanlı LTPO OLED paneli sayesinde 1.600 nite kadar tepe parlaklığı sağlıyor. Açıldığında yalnızca 7,3 mm kalınlığında ve 1,16 kg ağırlığında olmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, Huawei’nin sektördeki en büyük katlanır menteşesi olarak tanımladığı 285 mm’lik üç kademeli menteşe ile 0 ila 150 derece arasında esnek açılarda kullanılabiliyor. Yük altında iyi bir performans sunmak için ise gelişmiş elmas alüminyum çift fan kurulumu ve ultra ince anti-yerçekimi buhar odasıyla donatılmış bir soğutma sistemi kullanıyor.

HARMONYOS 5 VE GÜÇLÜ DONANIM ÖZELLİKLERİ

Yeni katlanabilir dizüstü bilgisayar, mobil ve masaüstü deneyimlerini bir araya getiren HarmonyOS 5 ile çalışıyor ve gücünü Huawei’nin kendi ürettiği bir çipten alıyor. Cihaz, 8 MP kamera, parmak izi okuyuculu güç düğmesi, Wi-Fi 6E, 74,69 Wh batarya ve 140W hızlı şarj gibi zengin özellikler barındırıyor. Çin’de rezervasyonları başlatılan bu cihazın 32GB/1TB modeli 3 bin 300 dolar fiyat etiketine sahip.