Huawei Mate X6 Ön Satışta Türkiye’de

HUAWEI’NİN YENİ KATLANABİLİR TELEFONU MATE X6

Huawei, katlanabilir telefon pazarına girdiği 2019 yılından bu yana yenilikçilik ve tasarım alanındaki iddiasını sürdürüyor. Geleneksel akıllı telefon anlayışını zorlayan yaklaşımı sayesinde üretilen ilk katlanabilir ekranlı modelleri, sektörün gelecekte benimseyeceği birçok konseptin habercisi olmuştu ve bu özelliğiyle Huawei, “inovasyon öncüsü” unvanını hak ediyor. Şirketin yoğun Ar-Ge yatırımları, menteşe sistemleri ve malzeme kalitesi gibi her ayrıntıda kendini gösteriyor. Huawei, katlanabilir ekranların hassas yapısını korurken, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı da hedefliyor. Özellikle Mate X serisi, yüksek performanslı donanımının yanı sıra şık ve dayanıklı tasarımıyla da öne çıkıyor. Bu yaklaşım, tüketicilere “katlanabilir telefonlar kolayca bozulur” algısını kırma imkanı sunuyor ve sektördeki rekabeti daha hareketli hale getiriyor.

ÖNE ÇIKAN YENİLİKLER

HarmonyOS ve EMUI 15 gibi kendi yazılım ekosisteminin varlığı da Huawei’nin katlanabilir telefon pazarındaki konumunu güçlendiriyor. Ambargolara rağmen kullanıcılarına sağladıkları yazılımlarla üst düzey bir deneyim sunmaya odaklanan Huawei, katlanabilir telefon kategorisini sadece yeni bir form faktörü olarak değil, aynı zamanda geleceğin mobil deneyiminin temeli olarak değerlendiriyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiği yenilikler ve cesur adımlarla Huawei, katlanabilir telefon pazarında dikkate alınması gereken bir inovasyon lideri olmaya devam ediyor. Katlanabilir teknolojinin öncüsü olan Huawei, sektördeki liderliğini bir kez daha kanıtlayarak, yeni nesil Huawei Mate X6’nın 11 Şubat akşamı itibarıyla Türkiye’de ön satışa çıkacağını duyuruyor.

MATE X6’NIN ÖZELLİKLERİ

Katlanabilir cihazlarda teknoloji sınırlarını zorlayan Huawei, Mate X6 ile dayanıklılık ve performans açısından önemli yenilikler gerçekleştiriyor. Gelişmiş ekran teknolojisi, sıra dışı fotoğrafçılık özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla Mate X6, Türkiye’deki kullanıcılara üst düzey bir deneyim sunuyor. Huawei Mate X6, 6,45 inç OLED dış ekranı ve 7,93 inç ultra yüksek çözünürlüklü OLED iç ekranı ile kullanıcıları benzersiz bir görsel deneyime davet ediyor. Huawei X-True Display teknolojisiyle donatılan bu ekranlar, olağanüstü renk doğruluğu ve izleme keyfi sağlıyor. Cihazın çoklu görev işlevi sayesinde aynı anda üç uygulama çalıştırılabiliyor ve yeni kilit ekranı temaları kullanıcı deneyimini daha eğlenceli hale getiriyor.

DAYANIKLILIK VE FOTOĞRAFÇILIKTA YENİ STANDARTLAR

Dayanıklılık konusundaki geliştirmeleriyle dikkat çeken Mate X6, ikinci nesil Kunlun Camı ve karbon fiber iç ekran plakası ile sağlam bir yapı sunuyor. Havacılık standartlarına uygun alüminyum orta çerçeveye sahip olan cihaz, yenilikçi menteşe sistemi ve ultra yüksek termal iletkenlik grafeni ile destekleniyor. Bu özellikler, cihazın performansını zorlu koşullarda bile koruyarak oyun oynama ve video görüşme gibi senaryolarda ısınmayı minimuma indiriyor. Fotoğrafçılık açısından da çıtayı yükselten Huawei Mate X6, TÜV Renk Doğruluğu ve Kararlılık Sertifikası’na sahip Ultra Aperture XMAGE Kamera Sistemi ile sektörde yeni bir standart belirliyor. 50 MP Ultra Diyafram Kamerası, 40 MP ultra geniş açılı kamerası ve 48 MP telefoto mikro kamerası sayesinde kullanıcılar her detayda eşsiz çekimler gerçekleştirebiliyor. Çoklu pozlama ve uzun pozlama gibi eğlenceli fotoğraf efektleri sunan cihaz, fotoğrafçılığı adeta bir sanata dönüştürüyor.

KATLANABİLİR TELEFONLARIN GELECEĞİ

Huawei Mate X6, katlanabilir cihazlarda standartları yeniden belirleyen özellikleriyle 11 Şubat akşamında Türkiye’de ön satışa sunulacak. Dayanıklılığı, gelişmiş fotoğrafçılık yetenekleri ve olağanüstü ekran performansıyla kullanıcılarını kendine hayran bırakacak bu cihaz, katlanabilir telefonların geleceğini yeniden şekillendiriyor. Huawei Mate X6 ile teknoloji tutkunları, sadece bir telefon değil, aynı zamanda bir inovasyon harikası edinmiş olacak.