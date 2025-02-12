Huawei Mate X6 Ve Watch D2 Tanıtıldı

HUAWEI MATE X6 İLE BENZERSİZ GÖRSEL DENEYİM

Huawei Mate X6, 6,45 inç OLED dış ekranı ve 7,93 inç ultra yüksek çözünürlüklü OLED iç ekranı ile kullanıcılara eşsiz bir görsel deneyim imkanı sunuyor. Cihazın ekranları, Huawei X-True Display teknolojisi ile olağanüstü renk doğruluğuna sahip. Ayrıca, Mate X6’nın çoklu görev işlevi sayesinde aynı anda üç uygulama çalıştırmak mümkün oluyor. Yeni kilit ekranı temaları, kullanıcıların deneyimini daha eğlenceli hale getiriyor.

DAYANIKLILIK VE PERFORMANS ARTTIRILIYOR

Dayanıklılık konusundaki iyileştirmeleriyle dikkat çeken Mate X6, ikinci nesil Kunlun Camı ve karbon fiber iç ekran plakası ile daha sağlam bir yapı sunuyor. Cihaz, havacılık endüstrisinde kullanılan alüminyum orta çerçeveye sahip. Yenilikçi menteşe sistemi ve ultra yüksek termal iletkenlik grafeni, cihazın performansını en zorlu koşullarda bile koruyor. Oyun oynama ve video görüşme senaryolarında ısınmayı minimuma indiriyor.

YENİ NESİL FOTOĞRAFÇILIK TEKNOLOJİSİ

Fotoğrafçılık alanında çıtayı yükselten Huawei Mate X6, TÜV Renk Doğruluğu ve Kararlılık Sertifikası’na sahip Ultra Aperture XMAGE Kamera Sistemi ile dikkat çekiyor. 50 MP Ultra Diyafram Kamerası, 40 MP ultra geniş açılı kamerası ve 48 MP telefoto mikro kamerası kullanıcılara her detayda benzersiz çekimler yapma fırsatı veriyor. Çoklu pozlama, uzun pozlama gibi eğlenceli fotoğraf efektleri sunan cihaz, fotoğraf kalitesinde yeni bir standart sunuyor.

FİYAT VE ÖN SİPARİŞ DETAYLARI

Huawei Mate X6, 109.999 TL fiyatla Türkiye’de ön siparişe sunuldu. 22.000 TL değerinde bir yıl geçerli ekran hasarı garantisi, 66W gücünde şarj cihazı ve 9.499 TL değerinde Watch GT 4 hediyesi ile birlikte geliyor. Daha fazla bilgi için: link

HUAWEI WATCH D2 İLE SAĞLIK TAKİBİ

Huawei Watch D2, küresel uzmanlarla iş birliği yapılarak geliştirilen ve NMPA ile MDR tarafından onaylanan dünyanın ilk bilek tabanlı kan basıncı izleme cihazı olarak öne çıkıyor. TruSense Sistemi ile donatılan cihaz, yüksek hassasiyetli basınç sensörü, mini pompa ve şişirilebilir hava yastığı sayesinde hassas hayati değerler ve kan basıncı ölçümleri sunuyor.

ÇOK YÖNLÜ SAĞLIK YÖNETİMİ

HUAWEI WATCH D2, EKG Analizi, SpO2 İzleme, Kalp Atış Hızı, Stres Seviyesi ve Cilt Sıcaklığı ölçümleri ile çok yönlü bir sağlık yönetimi sağlıyor. Kullanıcılar tek bir dokunuşla 9 vücut göstergesini aynı anda ölçerek ‘Sağlığa Genel Bakış’ raporu oluşturabiliyorlar. Bu özellikler sağlık risklerini belirlemeye yardımcı oluyor.

FİYAT VE SATIŞA SUNULMA DETAYLARI

HUAWEI WATCH D2, 15.999 TL fiyatla satışa sunuldu. Detaylı bilgi için: link

HUAWEI NOVA 13 İLE PORTRE FOTOĞRAFI YENİDEN TANIMLANIYOR

HUAWEI nova 13, yeni ‘AI En İyi İfade Özelliği’ ile portre fotoğrafçılığında fark yaratıyor. Bu yenilikçi teknoloji, çekilen seri fotoğraflar arasından en doğal ifadeleri seçerek en iyi kompozisyonu oluşturmanıza yardımcı oluyor. Ön ve arka kamerada desteklenen çok odaklı portre özellikleri, her anı sanatsal bir atmosferle ölümsüzleştiriyor.

HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİ VE PİL PERFORMANSI

HUAWEI nova 13, 100 W HUAWEI SuperCharge Turbo teknolojisi ile sadece 10 dakikada %50 şarj seviyesine ulaşabiliyor. 5.000 mAh’lik büyük pili ile uzun süreli kullanım sunan cihaz, ince ve hafif tasarımı ile taşınabilirlikten ödün vermiyor.

YENİ NESİL EKRAN TEKNOLOJİSİ

HUAWEI nova 13, 120Hz yenileme hızına sahip dinamik gerçek renkli ekranı ile net ve canlı görüntüleri kullanıcılarla buluşturuyor. AI HDR teknolojisi, görüntülerin hem parlak hem de gölgeli alanlarında detayların korunmasını sağlar.

ÖZEL GÜVENLİK ÖZELLİKLERİYLE GELİYOR

HUAWEI nova 13, EMUI 14.2 işletim sistemi ile güvenlik ön planda tutularak kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Yeni HUAWEI temaları ile kullanıcılar, galerilerindeki görüntülerden çıkartmalar oluşturarak ana ekranlarını özelleştirebiliyor. Uygulama izinleri için artırılmış kontrol mekanizmaları, cihaz güvenliğini artırıyor.

FİYAT DETAYLARI

Huawei nova 13, 27.999 TL; Huawei nova 13 Pro ise 34.999 TL fiyatla Türkiye’de ön satışa sunuldu. Daha fazla bilgi için: link

HUAWEI FREEBUDS PRO 4 İLE YÜKSEK SES GÜNCELLİĞİ

FreeBuds Pro 4, tüm frekanslarda hassas ve dengeli ses sağlayan Çift Sürücülü Gerçek Ses teknolojisi ile ses netliğinde yeni bir standart belirliyor. 11 mm dört mıknatıslı dinamik sürücü ünitesi ile donatılan kulaklıklar, olağanüstü kararlı ve gerçek zamanlı ses üretimi sunuyor.

KAYIPSIZ SES AKTARIM TEKNOLOJİSİ

FreeBuds Pro 4, 24-bit/48kHz çözünürlük sunarak kayıpsız ses aktarımı sağlıyor. Bu özellik, müziğin her notasını ve nüansını koruyarak orijinal kayda mümkün olduğunca yakın bir dinleme deneyimi sunuyor.

YENİ NESİL GÜRÜLTÜ ENGELLEME

Huawei, FreeBuds Pro 4’ü en gelişmiş yapay zeka destekli gürültü engelleme algoritmalarıyla donattı. Kulaklıklar, 100 dB’ye kadar gürültü azaltma özelliği sunarak yoğun ortamlarda bile net aramalar ve kesintisiz müzik deneyimi sağlıyor.

FİYAT VE SATIŞA BAŞLAMA TARİHİ

HUAWEI FreeBuds Pro 4, 7.499 TL fiyatla Türkiye’de satışa sunuldu. Detaylı bilgi için: link