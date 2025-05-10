Hudutsuz Sevda, Başrol Kaybıyla Dönüyor

TELEVİZYONDA FİNAL RÜZGARLARI

Televizyon ekranları, bahar sezonlarının sonunda yaşanan final heyecanıyla sarsılıyor. Bazı yapımlar seyircilerin gözyaşları eşliğinde veda ederken, bazıları sessiz bir şekilde ekranlara veda ediyor. Ancak NOW’ın gözde dizisi Hudutsuz Sevda, sınırları aşarak üçüncü sezonuna başlamaya hazırlanıyor. Bu yeni yolculuk ise oldukça çalkantılı bir başlangıç yapıyor. Medyapım’ın deneyimli ismi Fatih Aksoy’un yapımcılığını üstlendiği dizi, Murat Öztürk’ün yönetmenliğinde ve Bahadır Özdener’in senaryosuyla hayata geçiriliyor. Dizi, 63. bölümünde ikinci sezon finalini büyük bir etkinlikle gerçekleştirmeye hazırlanırken, peş peşe veda haberleri gelmeye başladı.

Yayın hayatına başladığı günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen Hudutsuz Sevda, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Birçok dizi final yaparken, Hudutsuz Sevda “Halo” kod adlı yeni konseptiyle yeni sezon için yola çıkmaya hazırlık yapıyor. Ancak bu yeni yolculukta yaşanan kayıpların, dizinin dönüşümünü nasıl etkileyeceği merak konusu.

FİNAL SEZONUNDA AYRILIK

Hudutsuz Sevda, Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş) ile Zeynep Leto’nun (Miray Daner) love hikayesi üzerine kurulu, kan davası ve intikamın iç içe geçtiği bir Karadeniz öyküsü olarak başlamıştı. Zeynep, Leto ailesinin suç dünyasından kurtulmaya çalışan idealist bir genç kız olarak, Halil’in intikam yolculuğuna hem müttefik hem de tutku dolu bir aşk hikayesiyle katılıyor. Miray Daner’in performansı, Zeynep karakterini dizinin ruhunu yansıtan bir figür haline getiriyor. Ancak kulislerden gelen bilgilere göre, Daner, 63. bölümde gündeme gelecek sezon finalinde diziye veda ediyor.