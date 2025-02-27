Hudutsuz Sevda’nın Final Sahnesi Dikkat Çekti

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİ HEYECAN YARATIYOR

İlk bölümden bu yana NOW ekranlarının vazgeçilmezi olmayı başaran Hudutsuz Sevda dizisinin son bölümü, geceye damga vurdu. Dizinin hayranları, bu gelişme ile birlikte adeta ayağa kalktı. Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in beraber rol aldığı Hudutsuz Sevda, güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Yapımcıların yaptığı hamleler ise tüm dengeleri alt üst ediyor.

REKORTMEN DİZİDE KRİZ DEVAM EDİYOR

Hudutsuz Sevda’nın yeni bölümü izleyiciyi ekran başına kilitlerken, dizideki büyük kriz bir türlü sona ermek bilmiyor. İlk sezondan oldukça farklı bir senaryo ile karşılaşan dizide, yeni oyuncuların katılımı ile birlikte aranan sahnelerin hala bulunamaması dikkat çekiyor.