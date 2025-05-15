hudutsuz-sevda-now-ya-veda-etti

HUDUTSUZ SEVDA SEZON FİNALİ YAPTI

Hudutsuz Sevda, 63. Bölüm ile sezon finali yaparak NOW ekranlarına veda etti. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş’ın başrollerini paylaşarak izleyicilerin beğenisini kazanan bu dizi, sezon finaliyle birlikte kadrosundan birçok oyuncu ile yollarını ayırmış oldu.

REKORTMEN DİZİDE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Başrol oyuncuları dâhil pek çok isimle neredeyse tamamı ile yolların ayrıldığı Hudutsuz Sevda dizisi, bu durumu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Şu an için dizinin kadrosunda çok az sayıda oyuncunun kaldığını söylemek mümkün.

YENİ SEZONDA YENİ BİR YÜZLE GELİYOR

Hudutsuz Sevda, NOW ekranlarında sezon finalinin ardından yeni sezonda seyircinin karşısına çok farklı bir şekilde çıkacak. İzleyiciler, dizinin yeni dönemindeki sürprizleri sabırsızlıkla bekliyor.