“Hudutsuz Sevda’ya Yeni Bir Karar”

DİZİDE YÜKSELEN TANSİYON

İki sezondur NOW ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen Hudutsuz Sevda dizisinde tansiyonun artması bekleniyor. Bayram tatili sonrası yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak olan dizideki önemli değişim sürüyor.

Miray Daner ve Deniz Can Aktaş’ın başrollerini paylaştığı İnci Taneleri dizisinde ise savaşın yeni aşamalarının başlayacağını işaret eden bir olay yaşandı. Medyapım imzalı bu başarılı dizinin 3. sezonu hakkında henüz resmi bir duyuru veya bilgi paylaşılmadı. Ancak dizinin kadrosuna yeni bir oyuncunun katılması dikkat çekiyor.