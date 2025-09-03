Hükümet Emlak Vergisini Düzenleyecek

EMLAK VERGİLERİ ARTACAK

Bina rayiç bedellerindeki yüzde 500’e varan artış sonrasında emlak vergileri de yükselecek. Büyükşehirlerde bazı bölgelerde bu artış oranı yüzde 1400’e çıkıyor. Rayiç bedellerindeki bu beklenmedik yükselişe tepkiler devam ediyor ve birçok vatandaş dava açma hazırlığı içinde. Hükümet de bu duruma kayıtsız kalmadı ve yasal düzenlemelerle sorunu çözecek. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026’da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarının vatandaşları sıkıntıya düşürmesine izin vermeyeceklerini duyurdu.

KAMUOYUNA AÇIKLAMALAR

Vatandaşların vergi tarafındaki endişelerini yakından izlediklerini belirten Demir, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya dair talimatını hatırlatan Demir, Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tekliflerini sunacaklarını, iki müdahale yönteminin mevcut olduğunu kaydetti. Bu yöntemlerden ilki arsa birim metre karesine müdahale ederken, diğeri rayiç bedeline sınırlama getirmek. Demir, bu konularla ilgili teknik çalışmaların yapıldığını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kanunun 2026’dan önce çıkması gerektiğini belirtti.

AVUKATLARDAN İPUÇLARI

Yasal düzenleme geçmezse ve mevcut artış yürürlükte kalırsa, Gayrimenkul hukukçuları çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Uzman avukatlar, vergi mahkemesine dava açılacağını ancak davada belediyelerin de savunma yapacağını belirtti. 2021’den bu yana olan yeniden değerleme ve enflasyon oranlarının dikkate alınarak artışların belediyeler tarafından savunulabileceği ifade edildi. Gayrimenkul hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, “Takdir komisyonu kararları askıya asılıyor ve itiraz yolu yok. İtiraz için son gün 8 Eylül” dedi.

DAVA AÇMA SÜRECİ

Kiraz, vergi mahkemesine dava açılması gerektiğinin altını çizdi ve bu işlemin 8 Eylül Pazartesi günü saat 17:00’a kadar yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, “Takdir komisyonu kararları sokak sokak belirleniyor. Mahallede biri dava açtıysa, diğerlerinin hak iddia etme durumu yok; her sokaktaki vatandaş davalarını bireysel olarak açabilir” bilgisi verdi. Kiraz, dava açılırken dikkat edilmesi gereken önemli hususları da vurguladı.

BELEDİYELER KENDİLERİNİ SAVUNACAK

Özellikle mevcut artışların 3-5 katına çıktığı durumlarda, dava açmanın etkisinin sınırlı olabileceğini ifade eden Kiraz, “Yeniden değerleme kapsamında artışlar zaten olmuştur ve enflasyona göre makul kaldığı için dava açmanın faydası olmayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

KİRA ARTIŞLARI VE ETKİLERİ

Yeni emlak vergilerinin vatandaşları yorması muhtemel. Kiraz, hükümetin bu konuda çalışma yapacağını açıkladığını ve düzeltmeler yapılabileceği yönünde umutlarının bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, 2017 yılında yaşanan benzer durumun tekrar edilebileceğinin altını çizerek “Hükümet 4 yıl önceki oranın yüzde 50’sini geçememesi yönünde bir karar almıştı. Şimdi de aynısı yaşanabilir” dedi.

İTİRAZ SÜRESİ VE BİLGİLER

Avukat Çiğdem Kezer, rayiç bedellerdeki artış oranın bölgeden bölgeye farklılık gösterdiğini kaydederek, “Bir taşınmazın rayiç değeri; konumunun işlek bir cadde üzerinde olup olmaması, kamu kurumlarına veya üniversitelere yakınlığı ve bölgenin kamu hizmetlerinden ne ölçüde yararlandığına bağlıdır” dedi. İtiraz süresinin 8 Eylül’de sona ereceğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz” açıklamasının tarihin ertelenebileceği yönünde olduğuna dikkat çekti.