Hükümetten Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Planı

HÜKÜMETTEN KAYIT DIŞI EKONOMİ İÇİN YENİ ADIM

Hükümet, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlı bir adım atarak önümüzdeki iki yılın stratejisini belirlemek için çalışmalara başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilecek bu süreç, kamu kurumları ve özel kuruluşların iş birliği ile hazırlanacak “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Strateji Eylem Planı”nı kapsıyor. Plan, vergi kayıplarını azaltmayı ve ekonomide şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKA ÇÖZÜMLERİ DEVREDE

Eylem Planı’nın temel odak noktalarından birisi, vergi kayıp ve kaçaklarını engellemek amacıyla dijitalleşme ve yapay zekâ teknolojilerinin etkin kullanımı olacak. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Bakanlık bu kapsamda ilgili taraflardan öneriler topluyor. Gelen önerilerle birlikte, teknolojik altyapıyı güçlendirecek ve denetim süreçlerini hızlandıracak yeni adımlar atılacak.

Plan dahilinde, akaryakıt ve tütün kaçakçılığı gibi ekonomiye zarar veren faaliyetler mercek altına alınacak. Kaçakçılıkla mücadelede önleyici tedbirlerin geliştirilmesi ve mevcut denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi öngörülüyor. Bu alanlarda kayıt dışılığın önlenmesi, hem kamu gelirlerini artıracak hem de sektörel adaleti sağlayacak.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE EDMİYOR

Eylem Planı’nın bir diğer önemli konusu ise kayıt dışı istihdam olacak. İş gücü piyasasında şeffaflığı artırmak ve çalışanların haklarını korumak amacıyla, kayıt dışı istihdamı azaltacak somut önlemlerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu adım, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine de katkı sağlayacak.

İŞBİRLİĞİ VE ÖNERİ SÜRECİ BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, planın hazırlanmasında geniş bir iş birliği yaklaşımını benimsedi. İlgili kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinden gelen öneriler, yol haritasının şekillenmesinde belirleyici olacak. Önerilerin toplanmasının ardından, 2025-2026 dönemini kapsayan stratejinin detayları kamuoyuyla paylaşılacak.