Hulusi Akar’ın Acıklı Günü

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, geçtiğimiz gün 98 yaşında vefat eden kayınvalidesi Türkan Samur’un cenaze törenine katılmak için İzmir’e gitti. İleri yaşa bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Türkan Samur için, Karşıyaka ilçesindeki Mevlana Camii’nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine, Hulusi Akar ve eşi Şule Akar’ın yanı sıra aile üyeleri ve torunlar da katıldı. Ayrıca İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da törene katılan isimler arasında yer aldı.

NAAŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Türkan Samur’un naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Örnekköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.