Hülya Koçyiğit AVM’de Kaza Geçirdi!

KAZA SIRASINDA YAŞANANLAR

Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Hülya Koçyiğit, birkaç ay önce Londra’da bir kaza geçirdi ve ölümden döndü. Alışveriş merkezinde yürüyüş yaparken ayağı ters dönen Koçyiğit, dengesini kaybederek sırt üstü düştü ve başını sert bir şekilde yere çarptı. Şiddetli çarpmanın ardından neye uğradığını şaşıran Koçyiğit, öncelikle bilincini kontrol etti. Olay anında çevredeki insanlar hemen yardım etti, ancak ünlü oyuncu yerinden kalkamadı. Olay yerine çağrılan ambulans, tam 2 saat boyunca gelmedi.

Hülya Koçyiğit, olay sonrası yaşadığı durumu dile getirerek sağlık hizmetlerindeki gecikmeye dikkat çekti. “Türkiye’deki sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gördüm. Yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim. Türkiye’de olsa 5 dakikada en yakındaki ambulans gelir ve yaralıyı hastaneye götürürdü” dedi. Koçyiğit, orada uzun süre müdahale edilmeyi beklediğini, çevresindekilerin yardımcı olduğunu ama ailesinin yanında olmamasının bu süreci zorlaştırdığını aktardı.

Kafasında büyük bir şişlik oluşan Hülya Koçyiğit, hastaneye ulaştığında beyin kanaması şüphesiyle tetkik edildi. Yapılan testler sonucunda hayati bir risk taşımadığı öğrenilen Koçyiğit, evinde bir ay boyunca dinlenerek iyileşmeye çalıştı. Bu zorlu süreçte yaşadıklarını sadece eşi Selim Soydan ile paylaştı. Çocukları ve torunlarının üzülmemesi için durumu onlardan sakladı. Zorlu iyileşme sürecinin ardından Koçyiğit’in şu anda sağlık durumu iyi.