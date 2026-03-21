Hurda Araç Teşviki Ekonomi İçin Hayati Öneme Sahip

Hurda araç teşviki, yeni araç sahibi olmak isteyen bireyler ve otomotiv sektörü açısından kritik bir öneme sahiptir. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılandırma ve hurda araç teşviklerinin ekonomiye eş zamanlı katkı sağlayacağını kaydederek, bu önemli konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

HURDADA 40 YILDAKİ ARAÇLAR

Palandöken, esnafın yaşadığı zorlukların giderek arttığını belirtti. E-haciz uygulaması nedeniyle tüm gayrimenkullere ve bankalardaki paralara el koyulduğunu ifade eden Palandöken, ekonomik bir canlanma için yapılandırmanın kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. “Hurda araçlar trafikte yaklaşık 20 yaş üstünde 8 milyon araç var. Ülkemizde toplamda yaklaşık 34 milyon araç mevcut. Bu araçların eski teknolojileri, bakım masrafları ve yüksek yakıt tüketimi göz önünde bulundurulduğunda tasarruf dönemine girdiğimiz şu günlerde yeni araçların önemi daha da artıyor” dedi. Palandöken, mevcut araçların yerine çevre dostu ve karbon salınımı yapmayan yeni nesil araçların gelmesi gerekliliğine değinerek, 40 yıl ve 30 yıl önceki araçların hurdaya çıkması için biran önce adım atılması gerektiğini vurguladı.

156 MİLYAR LİRA GELİR

Son olarak gerçekleştirilen yapılandırma düzenlemesi ile devletin yaklaşık 156 milyar lira tahsilat yaptığını hatırlatan Palandöken, bu sürecin ekonomik istikrarı sağlamak için önemli olduğunu ifade etti. İhtiyaç duyulan birçok işin pratikte çözülmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Sosyal güvenlik primleri gibi birçok vergi borcu yapıldıktan sonra hurda araç teşviki devreye girmelidir. Bu durum piyasada bir yenilenme ve hareketlenmeye yol açar” dedi. E-haciz nedeniyle birçok kişinin mallarına el konulduğunu belirterek, birikmiş ekonomik sorunların çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

BORÇLAR PİYASAYI DONDURUYOR

Yapılandırma talebinin acil olarak hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, bunun bir affetme değil, borcun taksitlendirilmesi modeli olduğunu vurguladı. “Zira insanlar bu şekilde borcunu ödeyebilmelidir. Hem piyasalar kilitleniyor, hem insanlar mağdur olabiliyor” diyen Palandöken, piyasalardaki canlanmanın ve üretim miktarındaki artışın, bireylerin işlerinde daha huzurlu bir tempo yakalamalarına yardımcı olacağını belirtti. Borçların çözülmesi için yeni alternatiflerin yaratılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, mevcut durumda insanların ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade etti.