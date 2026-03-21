Hurda Araç Teşviki Ekonomiye Yenilik Getirecek Açıklaması

Hurda araç teşviki, sıfır otomobile sahip olmayı hedefleyenler ve otomotiv sektörü için oldukça kritik bir mesele. Yapılandırma ve hurda araç teşviki uygulamalarının ekonomik açıdan aynı anda katkı sağlayacağına dikkat çeken bir yetkili, milyonları ilgilendiren bu teşvik hakkında açıklamalarda bulundu. “40 SENELİK ARAÇLAR HURDAYA ÇIKSIN DİYE UĞRAŞIYORUZ” ifadesiyle dikkat çeken yetkili, esnafın artan sıkıntılarına da değindi. Özellikle e-haciz uygulamasının, gayrimenkullere ve bankalardaki varlıklara el koyarak esnafların durumunu zorlaştırdığını belirtti. Yapılandırma talep eden yetkili, “Ekonomide bir canlanma olacak. İnsanlar en azından elindeki parayı götürüp borcunu yatırıp işini idame ettirecek. Hurda araçlar trafikte yaklaşık 20 yaş üstünde 8 milyon araç var. Toplam 34 milyon civarında araba var ülkemizde. Dolayısıyla bunların artık eski teknolojileri, bakımı, masrafı, yaktığı, yakıtın çokluğu artık her şeyin tasarrufa gittiği bir yerde” diye ifade etti.

156 MİLYAR TL TAHSİLAT SAĞLANDI

Son yapılan düzenlemeyle birlikte devletin yaklaşık 156 milyar liralık bir tahsilat gerçekleştirdiğine dikkat çekildi. Yetkili, “Yapılması gereken birçok işin pratikte çözülmesi hem ekonomiye hem de devlet gelirlerinin artırılmasına katkıda bulunur ve huzurlu bir ticaretin sürdürülmesi için şart. Sosyal güvenlik primlerinden diğer vergi borçlarına kadar tüm alanlarda hurda araç teşviki ile bir yenilenme ve hareketlenme sağlanabilir” açıklamasında bulundu. E-haciz uygulamasıyla mallara ve mülklerine el konulduğunun altını çizen yetkili, ekonomik krizler ve pandemi gibi sebeplerle birikimlerin oluşturduğuna da değindi.

BORÇLA PİYASA KİLİTLENİYOR

Yapılandırma taleplerinin acil bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan yetkili, “Bu bir affetme değil. Bu borcun taksitlendirilmesi olmalı. Kabul edilmeli ve insanlar bunu rahatlıkla ödeyebilmeli. Aksi halde piyasalar kilitleniyor ve insanlar mağdur hale geliyor. Piyasa canlandıkça ve insanlar teşvik edildikçe, üretim miktarında artış olacak ve vatandaşların işlerini sürdürebilmeleri kolaylaşacak. Borçların bir çözümü olmalı. Bu durumda borcu borçla ödeme modeli geçerli olmamalı. İnsanlar oldukça zor durumda ve bu bir af da değil, yalnızca taksitlendirme” ifadelerini kullandı. Ayrıca, e-haciz mağduriyetleri ve sosyal güvenlik hizmetlerini alamayan bireylerin sorunlarına da dikkat çekildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

Gündem

