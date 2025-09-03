Hurda Teşvik Yasası Yolda!

AÇIKLAMALAR VE TEŞVİK ÖNERİLERİ

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, “Hurda Teşvik Kanunu”nun en son 2018’de uygulandığını ve bu kapsamda 16 yaş ve üzeri araçların teşvikten yararlandığını belirtti. Yaklaşık 7,7 milyon aracın bu teşvikten faydalandığını ifade eden Palandöken, “Hurda Teşvik Yasası”nın mutlaka çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Palandöken, “Hem ithal ettiğimiz hurdanın azalması hem de ülkemizde hurdalık vaziyette bekleyen araçların ekonomiye kazandırılması daha karlı bir tablo ortaya çıkaracaktır.” dedi. Ayrıca, hurda araçlarının toplanması ve ithalatın azaltılması konularında somut adımlar atılması gerektiğini sözlerine ekledi. İnsanların daha az yakıt tüketen, daha yeni, güvenli ve konforlu araçları tercih etmesi durumunda, enflasyonda belli bir gerileme olabileceğini veya en azından enflasyonu artıran bir unsur olmaktan çıkacağını belirtti.