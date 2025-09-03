Hurda Teşvik Yasası Yolda Dedi

HURDA TEŞVİK KANUNU’NUN GEREKLİLİĞİ

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, “Hurda Teşvik Kanunu”nun en son 2018 yılında uygulandığını, bu yasayla birlikte 16 yaş ve üzeri araçların teşvik kapsamına alındığını ve yaklaşık 7,7 milyon aracın bu teşvikten faydalandığını belirtti. Palandöken, “Hurda Teşvik Yasası’nın mutlaka çıkarılması gerektiğini” ifade etti.

İTHALAT VE HURDA ARAÇLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Palandöken, sözlerine şöyle devam etti: “Hem ithal ettiğimiz hurdanın azalması hem de ülkemizde hurdalık durumda bekleyen araçların ekonomiye kazandırılması daha avantajlı bir durum yaratacaktır. Yapılması gereken, hurda araçlarının toplanması ve ithalatın azaltılmasıyla ilgili somut adımlar atmaktır.” Bendevi Palandöken, daha az yakıt tüketen, daha yeni, güvenli ve konforlu araçlara geçiş yapılmasının enflasyon üzerinde olumlu bir etki yapacağını vurguladı. “Bu değişim, enflasyonda belli ölçüde bir gerilemeye sebep olacak ya da en azından enflasyonu artıran bir unsur olmaktan çıkacaktır,” dedi.