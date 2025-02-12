Hurda Teşviki İle ÖTV İndirimi Süreci

HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV İNDİRİMİNE YÖNELİK BEKLENTİLER

Şu günlerde pek çok kişi, hurda teşviki ile birlikte ÖTV indiriminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Mevcut durumda tasarı meclise sunulmuş durumda. Yapılan son düzenlemelerle birlikte hurda teşviki kapsamında ÖTV indiriminin başlaması bekleniyor. Peki, hurda teşviki ve ÖTV indirimi ne zaman hayata geçecek? Genel beklentilere göre bu tasarının Mart ayında resmiyet kazanması öngörülüyor. Ancak bu konuda bazı belirsizlikler de mevcut.

ARAÇ SATIN ALMAK İSTEYENLERE NOT

Küçük bir risk alarak, paraya kıyarak 94 model bir Tofaş Serçe aldık. Bu satın alıma dair tüm ayrıntıları aşağıdaki videoda bulmanız mümkün. Hurda teşviki ile ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak isteyenlere küçük bir hatırlatma yapalım. Şu anda 2000 model altındaki araçlar, beklentilerin üzerinde fiyatlarla satılıyor. Ayrıca, aracı noterde satın alırken sigorta zorunluluğu bulunduğundan en iyi ihtimalle 15.000 TL ile 20.000 TL arasında bir tutarı gözden çıkarmanız önemli.