Hürmüz Boğazı İçin Ortak Güvenlik Taahhüdü

İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Japonya’nın hükümetleri, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki saldırı ve tehditlerini kınamak amacıyla ortak bir açıklama yaptılar. Açıklamada, “İran’ın Körfez’de silahsız ticari gemilere yönelik son saldırılarını ve sivil altyapıya, özellikle de petrol ve doğal gaz tesislerine yapılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın İran güçleri tarafından fiilen kapatılmasını da eleştirilerek, gerilimin artmasından endişe duyulduğu vurgulandı. “İran’a, tehditlere ve ticari gemi trafiğini engelleme çabalarına son vermesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2817 sayılı kararına uyması çağrısında bulunuyoruz” denildi.

ULUSLARARASI GÜVENLİĞE TEHDİT

Uluslararası deniz taşımacılığına yönelik tehditlerin global enerji tedarik zincirlerini olumsuz etkilediği ifade edildi. Açıklamada, “Bu tür müdahaleler uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturmaktadır. Sivil altyapıya yönelik saldırılar konusunda derhal bir moratoryum uygulanması çağrısında bulunuyoruz” denildi.

HAREKETE GEÇME TAAHHÜDÜ

Ortak metinde ayrıca, “Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişin sağlanmasına yönelik uygun çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Hazırlık planlamalarına katılan ülkelerin taahhütlerini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesi yer aldı. Enerji piyasalarına istikrar kazandırmaya yönelik olarak, “Uluslararası Enerji Ajansı’nın stratejik petrol rezervlerinin serbest bırakılmasını destekliyoruz. Belirli üretici ülkelerin üretimi artırma çabaları da bu bağlamda değerlendirilecektir” denildi.

DENİZ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Açıklamanın sonunda, “Deniz güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü tüm ülkelerin çıkarları arasındadır. Tüm devletlere, uluslararası hukuka saygı göstermeleri ve uluslararası refah ile güvenliğin temel ilkelerini korumaları çağrısını yapıyoruz” şeklinde ifadeler yer aldı.