Hürmüz Boğazı Kapanırsa Petrol Fiyatları Nereye Gidiyor

Fitch’in geride bıraktığı açıklama, Hürmüz Boğazı’nın muhtemel kapalı kalma sürelerinin petrol fiyatlarına olan olası etkilerine dair senaryoları gün yüzüne çıkardı.

3 VE 6 AY KAPALI KALMASI DURUMUNDA BEKLENTİLER

Yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın 6 ay süreyle kapalı kalması durumunda Brent petrolün varil fiyatının 2026 yılında ortalama 120 dolara, 3 aylık kapanma durumunda ise 100 dolara kadar çıkabileceği belirtildi. 3 ay süresince kapalı kalma senaryosunda, Brent petrolün varil fiyatının, kapanma döneminde ortalama 130 dolara yükselebileceği ve yıl sonunda bu fiyatın yaklaşık 90 dolara kadar gerileyebileceği ifade edildi. 6 aylık kapanma senaryosunda ise fiyatın kapanma süresince 130-170 dolar aralığında hareket etmesinin beklendiği, yıl sonuna doğru ise bu fiyatın 90 dolara düşmesi öngörüldü.

ORTALAMA FİYAT BEKLENTİLERİ VE PİYASA ŞARTLARI

Brent petrolün 2026 yılı için yapılan ortalama varil fiyatı öngörüsü 70 dolar olarak duyuruldu. Bu tahminin, savaş öncesi dönemde piyasadaki arz fazlası nedeniyle 63 dolar seviyesinde gerçekleştiği hatırlatıldı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının petrol geçiş hacminde günlük 15 milyon varil kayba sebep olabileceği vurgulandı. Ancak, Boğaz’dan çok küçük hacimlerin geçmeye devam etmesinin de beklendiği belirtildi.

JEOPOLİTİK RİSKLERİN ETKİSİ VE BELİRSİZLİK

Petrol fiyatlarında dalgalanmaların süregeldiği ve jeopolitik risk priminin oldukça yüksek olduğu ifade edilen açıklamada, çatışmanın süresi, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalma durumu ve petrol geçişindeki aksaklıklarla ilgili belirsizliklerin yüksek olduğu kaydedildi.