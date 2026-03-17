Hürmüz Boğazı’nın Kapatılması Tüm Dünyayı Tehdit Ediyor

hurmuz-bogazi-nin-kapatilmasi-tum-dunyayi-tehdit-ediyor

İsrail’in ABD desteği ile İran’a yönelik saldırılarının ardından, İran, 2 Mart’ta Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapattığını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldırılacağını duyurmuştu. Bu gelişme sonrasında petrol fiyatları yükselirken, jeopolitik gerginlik karşılıklı açıklamalarla arttı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN KAPATILMASI TEHDİT OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlemiş olduğu basın toplantısında, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının hem mal hem de enerji taşımacılığı açısından ciddi şekilde tehdit oluşturduğunu vurguladı.

ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Enerji güvenliğine yönelik her türlü ihlali kesinlikle reddettiklerini belirtmiş olan Ensari, “Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasını sağlamak amacıyla farklı taraflarla temasların sürdüğünü” ifade etti.

İRAN SALDIRILARI DURDURMALI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, İran’ın bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılarına değindiği açıklamalarını da hatırlatan Ensari, “Saldırılarının sadece bölgedeki Amerikan hedeflerini hedef aldığını, saldırıya uğrayan hedefler hakkında bir soruşturma komitesi kurmaya hazır olduklarını” belirttiklerini aktardı. Ancak Ensari, “İhtiyaç duyulan şey bir soruşturma komitesi değil, Doha ve diğer Arap ülkelerine yönelik İran saldırılarının derhal durdurulmasıdır.” şeklinde düşündüğünü ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ülker Ramazan Bayramı İçin 77 Yeni Ürün Sunuyor

Ülker, 77 çeşit yeni hediyelik çikolata ve şekerleme ile bayram ziyaretlerine lezzet katmayı hedefliyor. İnovasyon odaklı ürün yelpazesiyle tüketicileri karşılamaya hazır.
Gündem

Ankara’da Yapılan Uyuşturucu Operasyonunda 87 Gözaltı

Başkentte gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda, 87 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 29'u tutuklandı.
Gündem

İstanbul’da Bayram Havası Uyarısı Yapıldı

İstanbul'da Ramazan Bayramı süresince soğuk ve yağışlı havanın hakim olacağı açıklandı. Hava durumu tahminleri ise gün gün belirlendi.
Gündem

Tepebaşı’nda Elektrikli Bisiklet Kazasında Çocuk Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de bisikletten düşen bir çocuk, gidonun göğsüne saplanması sonucu ağır yaralandı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gündem

ABD-İsrail İran Temasında Yeni Gelişmeler Yaşanıyor

Washington ve Tahran arasında 27 Şubat'tan sonraki ilk doğrudan temas gerçekleşti. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi işaret ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.