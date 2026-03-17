Hürmüz Boğazı’nın Kapatılması Tüm Dünyayı Tehdit Ediyor

İsrail’in ABD desteği ile İran’a yönelik saldırılarının ardından, İran, 2 Mart’ta Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapattığını ve buradan geçmeye çalışan gemilere saldırılacağını duyurmuştu. Bu gelişme sonrasında petrol fiyatları yükselirken, jeopolitik gerginlik karşılıklı açıklamalarla arttı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN KAPATILMASI TEHDİT OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlemiş olduğu basın toplantısında, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının hem mal hem de enerji taşımacılığı açısından ciddi şekilde tehdit oluşturduğunu vurguladı.

ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Enerji güvenliğine yönelik her türlü ihlali kesinlikle reddettiklerini belirtmiş olan Ensari, “Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasını sağlamak amacıyla farklı taraflarla temasların sürdüğünü” ifade etti.

İRAN SALDIRILARI DURDURMALI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, İran’ın bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılarına değindiği açıklamalarını da hatırlatan Ensari, “Saldırılarının sadece bölgedeki Amerikan hedeflerini hedef aldığını, saldırıya uğrayan hedefler hakkında bir soruşturma komitesi kurmaya hazır olduklarını” belirttiklerini aktardı. Ancak Ensari, “İhtiyaç duyulan şey bir soruşturma komitesi değil, Doha ve diğer Arap ülkelerine yönelik İran saldırılarının derhal durdurulmasıdır.” şeklinde düşündüğünü ifade etti.