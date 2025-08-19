Hüseyin Derin, Borçlar İçin Eşini Vurdu

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, saat 09.30 sularında Yenimahalle 107 Sokak’ta gerçekleşti. Hüseyin Derin, boşanma sürecinde olduğu eşi Burcu Derin’in çalıştığı börekçi dükkânına gitti. Burcu Derin, eşini görünce panik yaparak yan dükkândaki tuhafiyeye sığındı. Peş peşe ateş eden Hüseyin, eşini ağır yaraladı.

OLAYIN DETAYLARI VE SAĞLIK DURUMU

Hüseyin Derin, yanında getirdiği tabancayla eşine beş el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Burcu Derin ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Burcu Derin’i Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin nedeni borç krizinin etkisi olabiliyor.

HÜSEYİN DERİN’İN İFADESİ

Eşini öldüren Hüseyin Derin’in polisteki ifadesi basına yansıdı. İfadesinde, aşırı borcu bulunduğunu, eşinin üzerine kayıtlı evi satıp borçlarından kurtulmak istediğini belirten Derin, “Ancak, Burcu kabul etmedi. Defalarca kez söylememe karşın hep reddetti. Bu nedenle evde huzurumuz kalmadı. Aynı evde, ayrı odalarda kalmaya başladık. Olay günü de alkol aldıktan sonra tekrar konuşmak için çalıştığı iş yerine gittim. Orada kendisine son kez ‘Borçlarım nedeniyle insan içine çıkamaz oldum. Evi satıp, borçları ödeyeyim’ dedim. Yine kabul etmeyince, kendimi kaybedip, tabancamı çıkarıp, vurdum” şeklinde ifade verdi.

TUTUKLAMA VE CENAZE

Cinayetin ardından gözaltına alınan Hüseyin Derin, mahkemece tutuklandı. Burcu Derin’in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek memleketi Manisa’nın Salihli ilçesine gönderilerek toprağa verildi.