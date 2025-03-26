Hüseyin Kocabıyık Partiden İhraç Edildiğini Duyurdu

İHRAÇ KARARI DUYURULDU

Eski İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik sert eleştirileri nedeniyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na “kesin ihraç” talebiyle sevk edildi. Kocabıyık, bugün sosyal medya hesabından partiden ihraç edildiğini duyurdu. Bu süreçle ilgili bir yanıt olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi’nde çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak duruma tepki gösterdi.

İMAMOĞLU ÜZERİNDEN TEPKİ GÖSTERDİ

Kocabıyık, yaptığı paylaşımda “Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu o gün ilkokuldaydı” diyerek bu duruma eleştirisini aktardı. Kocabıyık, devamında “Burası Pınarhisar Cezaevi. Bu fotoğrafın içinde o gün hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan var. Erol Olçok var, Hayati Yazıcı var, başımızda dikili gardiyan var ve ben varım” ifadelerini kullandı. Son olarak, “Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın!” şeklinde belirtti.

SERT SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Hüseyin Kocabıyık, Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından, partisine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sert sözler sarf etmişti. Kocabıyık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Bu çıkışının ardından, 22 Mart’ta AK Parti Merkez Disiplin Kurulu’na “tedbirli kesin ihraç” talebiyle sevk edilmesi gündeme gelmişti.