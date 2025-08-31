Husiler, Başbakan ve Bakanlar Şehit Oldu

İSRAİL’İN YEMEN SALDIRISI

İsrail, 28 Ağustos tarihinde Yemen’in başkenti Sana’ya bir saldırı gerçekleştirdi. Husilere ait Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, “Değişim ve İnşa Hükümeti’nin başında bulunan Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte geçen perşembe günü şehit olmuştur” denildi. Bu saldırıda, Başbakan Rehavi ve bazı bakanların, yıllık çalışma değerlendirmelerinin yapıldığı rutin bir toplantı sırasında hedef alındığı ifade edildi. Ayrıca, saldırıda yaralanan bazı kişilerin orta ve ağır yaralı olarak kurtulduğu ve tedavi süreçlerinin devam ettiği aktarıldı. Husiler, Gazze’nin halkına destek vermeye devam edeceklerini ve silahlı kuvvetlerin gücünü artırmak için çalışmalara sürdürme niyetinde olduklarını vurguladı.

İNTİKAM SÖZLERİ

Husilere ait el-Mesire televizyon kanalı, Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat’ın konuşmasını içeren bir video kaydı yayımladı. Meşat, saldırıda hayatını kaybeden Başbakan Rehavi ve bakanlar için Yemen halkına başsağlığı diledi. Öldürülenler için ‘intikam’ sözü veren Meşat, muktedir güce sahip olduklarını belirtti ve düşmanın gerçekleştirdiği eylemin şansa bağlı olduğuna dikkat çekti. İsrail’e yönelik tehditlerini de sürdüren Meşat, “İntikamımız uzun sürmeyecek. Kirli ve hain hükümetinizin yaptıkları yüzünden sizi karanlık günler bekliyor” şeklinde konuştu. Meşat, Filistin topraklarını işgal eden İsraillilere, ülkelerine dönüş için henüz uygun bir fırsatları olduğunu hatırlattı ve Yemen’deki şirketler için de ülkeyi terk etme imkanı bulunduğunu belirtti. Meydan okumalara aynı şekilde karşılık vermeye devam edeceklerini ifade etti.