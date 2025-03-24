Husiler’den İsrail’e Altıncı Füze Saldırısı

YEMEN’DEN İSRAİL’E DEVAM EDEN HÜCUMLAR

Yemen’deki İran destekli Husi grupların, Gazze Şeridi’nde yaşanan saldırıları bahane ederek İsrail’e yönelik askeri eylemlerini sürdürdüğü bildiriliyor. İsrail ordusunun aktardığı bilgilere göre, Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füze, ülkenin hava sahasına ulaşmadan önce etkisiz hale getirildi.

SON BİR HAFTA İÇİNDE ALTINCI SALDIRI

İsrail’de birçok kente sirenlerin çaldığı anlarda, düşürülen füzenin parçaları çevredeki kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Bu saldırı sonucunda can veya mal kaybı yaşanmazken, son bir hafta içinde Husiler tarafından gerçekleştirilen toplam altı saldırı olduğu ifade ediliyor.