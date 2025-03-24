Husiler’den İsrail’e Altıncı Füze Saldırısı

HUSİLER İSRAİL’E YÖNELİK SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Gazze Şeridi’ne gerçekleştirilen saldırıları bahane eden Yemen merkezli İran destekli Husi milisleri, İsrail’e yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail Ordusu’nun yaptığı açıklamaya göre, Husiler tarafından ateşlenen balistik bir füze, ülkenin hava sahasına ulaşmadan imha edildi.

İSRAİL’DE SİREN SESLERİ YÜKSELİYOR

İsrail’de farklı şehirlerde sirenler çalmaya başladı. Düşürülen füzenin parçaları, çevredeki insanlar tarafından görüntülendi. Neyse ki bu saldırı sırasında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Bu durum, geçtiğimiz bir hafta içinde Husiler tarafından İsrail’e gerçekleştirilen altıncı saldırı olarak kaydedildi.