Husiler’den İsrail Üssüne Füze Saldırısı

İSRAİL HEDEFLERİ GENİŞLİYOR

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda, İsrail’deki hedeflerin genişletilmesi yönündeki tehditini dile getirdi. Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların durmaması durumunda İsrail’e karşı saldırıları artırma konusunda uyarıda bulunan Seri, “Filistin 2 süpersonik füzesiyle Nevatim Hava Üssü’nü başarılı bir şekilde vurduk” ifadelerini kullandı.

YEMEN YÖNETİMİ GAZZE DESTEKÇİSİ

Seri, “Yemen yönetimiyle, halkıyla ve ordusuyla Gazze’deki kardeşlerimizin maruz kaldığı katliamlara karşı eli kolu bağlı durmayacaktır” şeklinde konuştu. Yönetim altındaki silahlı kuvvetlerin, Filistin’deki mazlumların zaferi ve savunması için tüm gücünü seferber edeceğini belirtti. Ayrıca, Husilere bağlı güçlerin, ABD’ye karşı koymaya devam edeceğini vurguladı.

Seri, Gazze’ye düzenlenen saldırılara son verilmesi, yardımların gönderilmesi ve ablukanın kaldırılması için İsrail’in deniz seyrüseferinin engellenmeye devam edeceğini kaydetti. Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen tarafından İsrail yönüne atılan balistik bir füze sebebiyle uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu balistik füzenin İsrail hava sahasına girmeden hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.