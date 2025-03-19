Dünya

Husiler İsrail Hedeflerine Saldırı Düzenledi

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HUSİLERDEN İSRAİL’E GÖNDERİLEN TEHDİTLER

Husilerin sözcüsü Yahya Seri, yerel bir kanalda yaptığı açıklamada, İsrail’deki hedefleri genişletme yönünde bir tehditte bulundu. Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların durmaması durumunda, İsrail’e yönelik saldırıların artırılacağını söyleyen Seri, “Filistin 2 süpersonik füzesiyle Nevatim Hava Üssü’nü başarılı bir şekilde vurduk” dedi.

GAZZE’DEKİ KATLİAMLARA İSYAN

Yemen yönetimi, halkı ve ordusuyla birlikte, Gazze’deki kardeşlerine yönelik gerçekleştirilen katliamlara karşı boş durmayacaklarını ifade eden Seri, yönetimlerindeki silahlı kuvvetlerin Filistin’deki mazlumların zaferi için tüm güçlerini seferber edeceğini dile getirdi. Husilere bağlı güçlerin, Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı koymaya devam edeceğini belirten Seri, Gazze’ye yapılan saldırıların durdurulması, yardımların gönderilmesi ve ablukaların kaldırılana dek, İsrail’in deniz seyrüseferine engel olmaya devam edeceklerini vurguladı.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Diğer yandan, İsrail ordusu yaptığı bir açıklamada, Yemen’den İsrail yönüne atılan bir balistik füze nedeniyle uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu. Söz konusu balistik füzenin, İsrail hava sahasına girmeden, hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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