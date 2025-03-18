Husiler: Saldırılara Yanıt Vereceğiz

HUSİLERDEN GERİ ADIM YOK

Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz’deki durumu değiştirmiyor. Husiler’in Dışişleri Bakanı Celam Amer, bu konu hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, İran’a karşı gelen baskılara veya taleplere rağmen Kızıldeniz’deki gemilere yönelik saldırıların azaltılmayacağı belirtildi. “An itibarıyla ABD ile savaş halindeyiz. Saldırılara yanıt vereceğiz.” ifadeleri öne çıktı.

GERİLİMİN ARTMASI OLASI

Celam Amer, “Şimdi Yemen’in ABD ile savaş halinde olduğunu görüyoruz ve bu da kendimizi mümkün olan tüm araçlarla savunma hakkımız olduğu anlamına geliyor, dolayısıyla gerilimin tırmanması muhtemel.” şeklinde konuştu. Ayrıca Hamas, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar için ABD’yi İsrail’e sınırsız destek vermekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada Husiler tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıdan İran’ı sorumlu tutacağı mesajını verdi.