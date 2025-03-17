Husilerden ABD’ye Ağır Misilleme Uyarısı

ABD UÇAK GEMİSİNİN HAREKETLERİ

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, El-Mesira televizyon kanalında yaptığı konuşmada, ABD’ye ait USS Harry Truman uçak gemisinin, Husi güçleriyle yaşanan çatışmaların ardından Kızıldeniz’in en kuzeyine, 1300 kilometre uzaklığa geri çekildiğini iddia etti.

MISELLEME SEÇENEKLERİ ARTMAKTA

Husi, “Şu anda ABD saldırılarına, uçak gemisini, savaş gemilerini ve diğer askeri unsurlarını hedef alarak karşılık veriyoruz. Ancak saldırılar devam ederse, bundan daha büyük misilleme seçeneklerimiz var.” dedi. Husi ekledi, “Eğer ABD Yemen’e saldırılarını sürdürürse, ona karşı daha ağır ve daha rahatsız edici misilleme hamlelerimiz olacak.”

GERGİNLİK ARTIYOR

Husiler, son 24 saat içinde USS Harry Truman uçak gemisini iki kez füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı. Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtti.

ABD Başkanı, Truth Social platformunda yaptığı açıklamada, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini duyurdu. Abdulmelik el-Husi, ABD’nin (Yemen’e) düzenlediği yeni saldırının askeri güçlerini daha da fazla geliştireceğini ve gerginliği tırmandırarak karşılık vereceklerini ifade etti. Ayrıca, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını, saldırılar sürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’u da kapsayacağını bildirdi. İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere’nin düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin hayatını kaybettiğini ve 98 kişinin yaralandığını açıkladı.