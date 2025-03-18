Husilerden Kızıldeniz’de Saldırı Yanıtı

Yemen’de HUSİLER İLE GERİ ADIM ATILMIYOR

Yemen’deki İran destekli Husi milisleri, Kızıldeniz’deki faaliyetlerine devam ediyor. Husi Dışişleri Bakanı Celam Amer, bu duruma dair önemli açıklamalarda bulundu.

SALDIRILARA TEPKİ GÖSTERİYORLAR

Açıklamada, İran’a yönelik her türlü baskı veya talep karşısında Kızıldeniz’de bulunan gemilere yönelik saldırıların azaltılmayacağı vurgulandı. “An itibarıyla ABD ile savaş halindeyiz. Saldırılara yanıt vereceğiz.” ifadeleri dikkat çekti.

GERİLİMİN ARTMA OLASILIĞI

Amer, “Şimdi Yemen’in ABD ile savaş halinde olduğunu görüyoruz. Bu da kendimizi mümkün olan tüm araçlarla savunma hakkımız olduğu anlamına geliyor, dolayısıyla gerilimin tırmanması muhtemel.” şeklinde konuştu. Bu bağlamda, Hamas da İsrail’in Gazze saldırılarına destek olmakla ABD’yi suçladı. ABD Başkanı Donald Trump ise, pazartesi günü yaptığı bir açıklamada Husi saldırılarından İran’ı sorumlu tutacağını belirtti.