Husumet Dahilinde Cip İle Çarpma

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Olay, 1 Kasım akşamı saat 19.00 civarında Osmangazi ilçesindeki Santralgaraj Mahallesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Bir sürücü, 6’ncı Dal Sokak üzerinde yürüyen husumetlisi olduğu iddia edilen bir kişinin üzerine cipini sürüp çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düşüp yaralandı. Sürücü ise olay sonrası aracını alarak bölgeden uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ VE POLİS SORUŞTURMASI

Yaşanan anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.