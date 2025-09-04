‘Husumet’ Su Olayla Son Buldu!

FACİANIN YAŞANDIĞI YER VE OLAYIN SEBEPLERİ

Ordu’nun Ünye ilçesindeki Aydıntepe Mahallesi, Ağcakese Sokak’ta trajik bir olay meydana geldi. İddialara göre, ambar çatısından yola akan su nedeniyle uzun zamandır aralarında husumet bulunan Hasan Ballı (60) ve bacanağı Hüseyin Tarakçı (66) evlerinin önünde karşılaştı. İkili arasında tekrar başlayan tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü.

KAVGA VE SONUCU

Bu arbedede, Hüseyin Tarakçı yanında taşıdığı tabancayla bacanağı Hasan Ballı ve ağabeyi Mehmet Ballı’ya (63) toplamda 3 el ateş etti. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, ne yazık ki Hasan ve Mehmet Ballı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

ZANLININ YAKALANMASI

Zanlı Hüseyin Tarakçı, evinin yakınlarında jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.