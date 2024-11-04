More
Gündem

Hüzünlü Bir Vefatın Zor Tarifi

huzunlu-bir-vefatin-zor-tarifi

USTA SANATÇIYLA İLİŞKİLİ GÖRÜŞLER

Usta sanatçı, hisleriyle ilgili olarak “Çok zor. Kelimelerle ifade edilecek gibi değil” şeklinde bir açıklama yaptı. Sanatçının duygularını paylaşırken kelimelerin yetersiz kaldığını belirtmesi dikkat çekti.

SİNEMA VE TELEVİZYONDAKİ GELİŞMELER

Sinema, sahne ve televizyon dünyasında yaşanan gelişmelerle ilgili birçok haber gündeme geliyor. Özellikle yeni projelerin hazırlanması, izleyicilerin merakla beklediği eserlerin duyurulması gibi konular sektörün nabzını tutuyor.

MAGAZİN DÜNYASINDAN KISACA

Magazin dünyasında kısa haberler ise sürekli olarak karşımıza çıkıyor. Ünlülerin günlük yaşamları, yeni projeleri ve sosyal medya paylaşımları, takipçilerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Henüz daha birçok gelişmenin yaşanması bekleniyor.

ÖNEMLİ

Flaş

“Umut Oğuz’un Havuz Manzaralı Evi”

Evrim Akın, bu hafta ünlü oyuncu Umut Oğuz’un evine konuk olarak, “Lezize Nine” ve “Fiko” karakterleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Gündem

Cem Gölbaşı Ve 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Bağcılar'da kendisiyle alay edildiğini iddia eden Cem Gölbaşı ve 6 kişilik grup, B.İ.'yi alıkoyup video çekerek sosyal medyada paylaştı. Gözaltına alındılar.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.