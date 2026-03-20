Hyeon-Gyu Oh Beşiktaş’ta Kalma İsteğini Açıkladı

Beşiktaş’ın futbolcusu Hyeon-Gyu Oh, Süper Lig’in 27. haftasında Kasımpaşa karşısında alınan 2-1’lik galibiyet sonrası görüşlerini paylaştı.

ÖNEMLİ BİR MAÇTI

Güney Koreli futbolcu, bu karşılaşmayı “Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk, kazandığımız için mutluyuz.” sözleriyle değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ’TA UZUN SÜRE KALMAK İSTİYORUM

Oh, Beşiktaş’ta kariyerine devam etmek istediğini vurguladığı açıklamalarında, “Beşiktaş’ta olmak benim için değerli. Her gün hayaller kuruyorum. Beşiktaş’ta olabilecek kadar uzun süre kalmak istiyorum. Bu seyircinin desteğiyle oynamak çok önemli. Burada olduğum her gün tekrar tekrar mutlu oluyorum.” ifadelerine yer verdi.

3 MAÇ ARADAN SONRA GOL ATTI

Hyeon-Gyu Oh, 3 maçlık gol suskunuğunu sonlandırdı. Siyah-beyaz forma ile çıktığı ilk 3 lig maçında 3 gol atan Oh, ardından oynadığı 3 karşılaşmada gol atmayı başaramamıştı. Kocaelispor, Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında fileleri havalandıramayan Güney Koreli oyuncu, 11. dakikada Orkun Kökçü’nün pasını değerlendirerek bu gollere bir yenisini ekledi.

