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Hyundai i20 300 Bin TL Ucuza

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Otomobil Pazarında Ekonomik Modellerin Yükselişi

Otomobil pazarında ekonomik modellere olan ilgi artıyor. Hyundai’nin popüler şehir otomobili i20, bu süreçte dikkat çeken bir kampanya ile öne çıkıyor. Kompakt sınıfta yer alan i20, fiyat-performans oranıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Renault Clio gibi rakiplerine göre çok daha uygun bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulan i20, bazı versiyonlarda 200 bin TL’ye kadar varan fiyat farklarıyla dikkat çekiyor. Bu durum, Hyundai i20’yi sınıfında oldukça cazip bir alternatif haline getiriyor.

Konforlu ve Ekonomik Sürüş Deneyimi

Hyundai i20, hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda konforlu ve ekonomik bir sürüş deneyimi sunuyor. Giriş seviyesinde yer alan 1.2 MPI 79 PS Jump versiyonu, manuel şanzıman ile birlikte geliyor. Bu motor, şehir içi kullanımda yeterli performans sağlarken, düşük yakıt tüketimiyle bütçe dostu bir seçenek oluşturuyor. 5 ileri manuel şanzıman seçeneği ile sunulan bu motor, sade ve ekonomik bir sürüş deneyimi arayan kullanıcılar için ideal bir tercihti.

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