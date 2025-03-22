Hyundai’nin İ10 Modelini 925 Bin TL’ye Satışı

SIFIR OTOMOBİL PAZARINDAKİ DURUM

Sıfır otomobil pazarında, son dönemlerde önemli bir duraklama meydana geliyor. Bu satışlardaki duraklama, bayilerin ilgi çekici ve cazip indirim kampanyaları düzenlemesine yol açıyor. Eğer yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız, Hyundai bayilerini ziyaret etmeniz iyi bir seçim olabilir.

HYUNDAI i10’UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Hyundai bayilerinde öne çıkan bir otomobil var ki, bu belki de Türkiye’nin en uygun fiyatlı otomatik taşıtlarından biri oluyor. Bahsettiğimiz model, Hyundai i10. Özellikle bayanların tercih ettiği Hyundai i10, genellikle iki kişilik kullanım için uygun bir yapıya sahip. Ancak, bagaj kapasitesi açısından geniş bir yükleme alanı sunmuyor ve arka koltukta oturanlar için yaşam alanı sınırlı olabiliyor.