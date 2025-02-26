İpek Kıraç’tan Babası İçin Vasi Talebi

İPEK KIRAÇ’IN TALEPLERİ

İpek Kıraç, babası İnan Kıraç’ın evliliğinin iptalini istemek ve vasi atanması amacıyla mahkemeye başvurdu. Kız, evliliğin öncesinde alınan sağlık raporunun “düzmece” olduğunu iddia ediyor. İnan Kıraç, 5 Şubat’taki ilk muayenesine gitmedi ve bugün Adli Tıp’a sevk edildi. Mahkeme, eğer muayeneye gitmezse zorla götürülmesi yönünde karar aldı. İş insanı İnan Kıraç, Emine Alangoya ile yaptığı evlilik sonrası kızının açtığı davada “akli melekelerinin yerinde olup olmadığının” tespiti için Adli Tıp Kurumu’na muayeneye gitti. Heyet, İnan Kıraç ile görüştükten sonra akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair raporu mahkemeye sunacak.

87 YAŞINDA EVLENEN İKİNCİ BİR KONU

87 yaşındaki İnan Kıraç, 2024’ün Aralık ayında 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. Bu evlilik sonrasında kızı İpek Kıraç, vasi atanması talebinde bulundu. İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’ne başvurdu ve babası İnan Kıraç’ın evliliğinin iptal edilmesini istedi.

DÜZMECE RAPOR İDDİASI

İpek Kıraç, mahkemeye verdiği dilekçesinde, İnan Kıraç’ın evlilik öncesinde Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nden aldığı raporun “düzmece” olduğunu öne sürdü. Bu durum üzerine mahkeme, İnan Kıraç’ın “akli melekelerinin yerinde olup olmadığını” tespit etmek için acil olarak Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.

Adli Tıp Kurumu, 5 Şubat 2025’te İnan Kıraç’ın muayeneye çıkmasını kararlaştırdı. Ancak İnan Kıraç, aynı tarihte Kıraca Holding’in Genel Kurul toplantısı olduğu gerekçesiyle mahkemeye mazeret dilekçesi sundu ve heyet incelemesinden affını istedi. 5 Şubat’taki muayeneye gitmeyen İnan Kıraç’ın heyet karşısına çıkacağı yeni tarih 26 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 11:30 olarak belirlendi. Mahkeme belgelerinde, İnan Kıraç’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki muayeneye gitmemesi durumunda zorla muayeneye götürülebileceği ve Türk Medeni Kanunu’nun 420. maddesi çerçevesinde fiili ehliyetinin geçici olarak kaldırılarak vasi atanabileceği vurgulanıyor.