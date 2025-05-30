İspanya’ya 1’de Sıradaki Yarış

İSPANYA GRAND PRİXİ HAZIRLIKLARI
Formula 1’de 2023 sezonunun 9. yarışı İspanya’da gerçekleştirilecek. İspanya Grand Prix’si, 4 bin 657 metre uzunluğundaki Barcelona-Catalunya Pisti’nde toplamda 66 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları yarın TSİ 17.00’de, ana yarış ise 1 Haziran Pazar günü TSİ 16.00’da başlayacak.
SON YARIŞI VERSTAPPEN KAZANDI
Geçtiğimiz yıl burada düzenlenen yarışı Hollandalı pilot Max Verstappen kazanmıştı. Bu pistteki en hızlı turu ise Verstappen, 2023 yılında 1:16.330 derecesiyle gerçekleştirmişti.
PİLOTLARIN VE TAKIMLARIN KLASMANI
İlk 8 yarış sonrası pilotlar sıralamasında liderlik koltuğunda Oscar Piastri bulunuyor. Piastri 4 kez birinciliği elde etti. Max Verstappen ve Lando Norris ise 2’şer kez zafere ulaşmış durumda. Pilotlar ve takımlar klasmanında ilk 5 şu şekilde sıralanıyor:
Pilotlar
1 – Oscar Piastri (Avustralya): 161 puan
2 – Lando Norris (Büyük Britanya): 158 puan
3 – Max Verstappen (Hollanda): 136 puan
4 – George Russell (Büyük Britanya): 99 puan
5 – Charles Leclerc (Monako): 79 puan
Takımlar
1 – McLaren: 319 puan
2 – Mercedes: 147 puan
3 – Red Bull: 143 puan
4 – Ferrari: 142 puan
5 – Williams: 54 puan